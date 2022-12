MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’Hellas Verona ha scelto Marco Zaffaroni per la panchina. E’ lui il nuovo allenatore dei gialloblu, che sarà affiancato da Salvatore Bocchetti.

Il tecnico che ha guidato il Verona nelle ultime settimane non ha il tesserino Uefa Pro e gli era stata concessa una deroga. Il club veneto, così, ha dovuto prendere qualcuno che potesse allenare la squadra per il resto della stagione.

Zaffaroni, che prende la squadra all’ultimo posto, ha detto: “Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio”.