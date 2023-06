MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Vicenza e Federico Balzaretti si separano: al termine di un’altra stagione non entusiasmante per il club veneto la dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto al direttore sportivo, la cui scadenza era fissata per il 30 giugno 2023.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ad del Vicenza Rinaldo Sagramola sarebbe pensando a una sua vecchia conoscenza, vale a dire Renzo Castagnini, al momento sotto contratto con il Perugia ma reduce da una retrocessione che potrebbe segnarne l’addio. Sagramola e Castagnini hanno fatto parte del Palermo della rinascita, portandolo dalla Serie D alla Serie B.

IL COMUNICATO

“La Società LR Vicenza comunica che, alla scadenza contrattuale prevista al 30 giugno 2023, non proseguirà la collaborazione con il Direttore Sportivo Federico Balzaretti, di comune accordo.

Il Club biancorosso desidera ringraziare Federico per l’impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale”.

