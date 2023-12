‘Voglio cambiare squadra’: Mazzarri non può fare nulla | Lascia un buco nel cuore dei tifosi

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone sta succedendo l’impossibile: è pronto a salutare nuovamente la squadra e i tifosi.

Nonostante il clima natalizio ormai alle porte, a Napoli, nelle ultime ore, non si respira aria di festa. Infatti, nella partita di martedì 19 dicembre di Coppa Italia, i partenopei hanno perso a sorpresa allo Stadio Maradona. Sconfitta per 0-4 contro il Frosinone.

I tifosi, ponevano in questa partita grandi speranze di successo e soprattutto di continuità dato che l’ultimo match di campionato era stato positivo per la vittoria per 2-1 contro il Cagliari, sempre in casa.

Addirittura, molti sostenitori, non hanno aspettato nemmeno la fine della partita per lasciare lo stadio e andare via. Molti sono stati i volti affranti e delusi per una partita che è stata tutt’altro che felice e fortunata.

Il Napoli era passato in vantaggio in seguito ad un goal segnato da Giovanni Simeone che poi, è stato annullato dall’arbitro Abisso in seguito all’intervento del Var. Infatti, sono sorte molte polemiche per la rete annullata, a detta di molti, davvero molto discutibile.

Dal disastro in Coppa alle assenze obbligate

Non è stato il calciatore argentino a commettere un qualcosa di scorretto ma Lindstrøm. Quest’ultimo, stoppando la palla di petto, avrebbe toccato con il braccio destro per poi continuare l’azione che ha portato Okoli del Frosinone a compiere un retropassaggio pericoloso. Da lì, il Cholito è stato bravo a recuperare il pallone, scartando il portiere Cerofolini e il difensore Monterisi per poi mettere la palla in rete.

I tifosi sugli spalti erano veramente felicissimi per questa partenza spumeggiante del Napoli ma poi, l’entusiasmo è stato spento dalla decisione arbitrale. Ormai, il calciomercato invernale è alle porte e alcuni giocatori dovranno lasciare il Napoli per partire in Coppa d’Africa. Fra questi vanno menzionati due giocatori indispensabili per Walter Mazzarri: Anguissa ed Osimhen.

Zanoli con le valigie pronte

La partenza di questi due giocatori, che non rientreranno molto probabilmente prima di febbraio inoltrato, potrebbe indurre la dirigenza partenopea a muoversi sul mercato e avere dei giocatori all’altezza per un turnover assicurato.

In realtà, ci sarebbe un altro calciatore sul punto della cessione. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli che, secondo quanto riportato da tuttomercato web.com, potrebbe richiedere di essere ceduto. Quest’ultimo, già la scorsa estate, avrebbe dovuto lasciare Napoli ma il tecnico Rudi Garcia lo trattenne in squadra. Qualora il giocatore dovesse andar via dal prossimo mese di gennaio, per i partenopei si potrebbe aprire nuovamente la pista che porta a Davide Faraoni del Verona.