Bonucci spiazza tutti: torna in Italia con questa maglia | Esordio vicinissimo

L’ex difensore della Juventus sembra davvero vicino al ritorno in Serie A. Una squadra italiana è pronto ad accoglierlo a braccia aperte

Leonardo Bonucci è pronto a tornare in Italia. Dopo aver lasciato la Juventus la scorsa estate, il difensore campione d’Europa con la nazionale italiana sembra sempre più propenso a fare rientro in patria. L’avventura all’Union Berlin non è mai decollata e con nessuno dei due tecnici che si sono succeduti sulla panchina dei tedeschi (Fischer prima e Bjelica poi) è nato il giusto idillio.

D’altronde l’ex juventino la scorsa estate aveva fatto di tutto pur di restare nel Bel Paese. Aveva dato precedenza alla Lazio per avvicinarsi alla sua Viterbo e per giocare in Champions League, ma alla fine non se ne fece nulla viste le perplessità del tecnico biancoceleste Sarri. Anche il Genoa ci aveva provato senza però ottenere chissà quali risultati e alla fine per Bonucci si sono aperte le porte della Bundesliga.

Bonucci torna in Italia: la clamorosa nuova destinazione

Appena nove presenze e una rete tra campionato e Champions League testimoniano il mancato feeling di Bonucci con la realtà tedesca e l’esigenza di riassaporare nuovamente la Serie A. Nonostante vada per i 37 anni il giocatore sente di poter dare ancora qualcosa ad alti livelli, per questo è alla ricerca di un club che nutra determinate ambizioni.

La soluzione giusta come ipotizzato da “Tuttosport” potrebbe essere la Roma. Il direttore sportivo dei giallorossi Tiago Pinto è a caccia di un difensore viste le condizioni deficitarie di Smalling in questa stagione. L’esperienza e la grinta di Bonucci potrebbero essere le componenti ideali per completare il reparto arretrato dei capitolini.

Bonucci, ritorno in Serie A all’orizzonte

Inoltre stuzzicherebbe molto la prospettiva di vedere Bonucci lavorare con un tecnico di grande personalità e carisma come Mourinho. Nel caso si tratterebbe di una soluzione in grado di garantire dei potenziali vantaggi ad entrambe le parti. La Roma colmerebbe una lacuna importante in difesa mentre il giocatore potrebbe giocarsi le sue chance di convocazione in vista di Euro 2024.

Dopo essere stato protagonista nel 2021 con Mancini alla guida, Leo vorrebbe chiudere il suo ciclo azzurro partecipando alla rassegna continentale in Germania. Nutre il desiderio di provare a difendere quel titolo conquistato contro ogni pronostico quasi tre anni fa. Il mercato di gennaio è ormai alle porte e anche l’Union Berlin appare propenso all’affare, visto che qualora la cessione si dovesse concretizzare, andrebbe a risparmiare sull’oneroso ingaggio del calciatore.