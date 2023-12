Luis Alberto, il rinnovo non basta | L’offerta della Big convince tutti

I tifosi della Lazio iniziano a tremare sul serio. Il campione spagnolo con le valigie pronte è sul punto di lasciare la Capitale.

Tra i giocatori più apprezzati della Serie A è giusto parlare del centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto. Quest’ultimo, nato a San José del Valle il 28 settembre del 1992 è soprannominato il mago e viene considerato tra i migliori talenti della sua generazione.

Ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili dello Xerez dal 1998 al 2004 per poi approdare al Siviglia fino al 2009. Fu proprio in quell’anno che esordì nella prima squadra del Siviglia Atletico, seconda squadra di quella ufficiale, disputando 77 partite e segnando 25 goal.

Dal 2010 al 2012 ha vestito anche 7 volte la maglia della prima squadra andalusa senza mai segnare. Nella stagione successiva è approdato nella seconda squadra del Barcellona, dove ha disputato 38 match risultando decisivo in 11 incontri.

Dal 2013 al 2014, per la prima ed unica volta nella sua carriera, è approdato in Premier League. Qui, infatti, ha vestito la maglia del Liverpool in 9 partite senza mai segnare. Nella stagione successiva ha fatto il suo ritorno in Liga spagnola vestendo dapprima la maglia del Malaga, in cui ha segnato due goal in 15 partite disputate, e poi fino al 2016, è stato al Deportivo La Coruña dove ha segnato 6 reti in 29 match.

L’arrivo alla Lazio

Dal 2016 è stato acquistato dalla Lazio per una cifra intorno a 5 milioni di euro. In quella prima stagione italiana fu allenato da Simone Inzaghi e scelse la maglia numero 18. Il suo primo trofeo con la maglia biancoceleste è giunto il 13 agosto del 2017 quando vinse la Supercoppa italiana contro la Juventus nella partita terminata per 2-3.

E’ stato convocato la prima volta nella Nazionale spagnola il 3 novembre del 2017 ma il suo esordio assoluto è avvenuto, quasi 10 giorni dopo, contro il Costa Rica. Ormai è un punto di riferimento davvero molto importante per Maurizio Sarri anche dall’alto della sua grande esperienza nella Capitale.

Luis Alberto prossimo alla partenza?

Infatti il talento spagnolo dal 2016 ad oggi ha disputato 223 partite segnando 45 goal. C’è da dire che il suo contratto è in scadenza nel 2027 e il suo cartellino si aggira attualmente intorno ai 18 milioni di euro.

Pertanto, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, non ha mai escluso la possibilità che se dovesse arrivare un’offerta seria ed allettante potrebbe essere valutata. Qualora i tifosi dovessero perderlo, sarebbe un duro colpo perché in questi anni ha dimostrato di essere un giocatore prezioso.