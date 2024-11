Zaccardo: “A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Brunori? In B è un valore aggiunto”

“A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore“. Non ha dubbi Cristian Zaccardo, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui il Palermo.

“La società è importante e spero che torni al più presto in Serie A – ha spiegato. Da tifoso dico che Brunori per la categoria è un valore aggiunto, a livello di qualità non si discute”.

“A Palermo ha sempre fatto molto bene e ha ancora tanto da dare. Spero quindi che torni presto a fare gol in maglia rosanero”, conclude l’ex difensore.