Baldini: “Sogno a B, la mia vita è in funzione dell’obiettivo che ci siamo dati”

“I calciatori sono straordinari. Il Pescara non ha sbagliato nulla ed è stato giustamente premiato“. Silvio Baldini loda il suo Pescara dopo la vittoria contro il Milan Futuro. Lo ha fatto nella conferenza stampa post partita.

“Non è stata una passeggiata, bisognava stare attenti. Il gruppo ci tiene, anche sul 4-1 hanno rincorso tutti i palloni. Veramente bravi. Il calcio in C dev’essere del territorio”.

“Se voglio raggiungere il traguardo sogno di avere queste gratificazioni. La mia vita è in funzione dell’obiettivo che ci siamo dati. Guardare la classifica ora non serve, adesso devo pensare solamente a migliorare i miei calciatori. Il Milan ci ha fatto i complimenti, a me personalmente per i miei valori. E li ringrazio davvero”.