Parla Walter Zenga. Ospite nel canale Twitch OWC Sport, l’ex calciatore e tecnico ha parlato della sua carriera da allenatore, soffermandosi anche sul passaggio che lo ha visto passare dal Catania al Palermo nel 2009.

“Ho fatto delle scelte sbagliate. Quando ero a Catania mi sono fatto abbindolare da dalle richieste particolari. Avevo anche richieste come quelle della Lazio, poi sono andato al Palermo. In quel preciso momento è stata una scelta sbagliata, avrei dovuto fare un altro anno di apprendistato a Catania, continuando a seguire una logica di percorso”.

“Il karma c’è sempre nella vita – continua Zenga – dopo 6 mesi a Palermo mi hanno mandato via. Ho passato tre squadre in un anno e poi son sempre andato in posti in cui mi offrivano solo contratti di un anno. Il mio errore è stato non seguire un percorso di crescita”.

