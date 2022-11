MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I tifosi rosanero festeggiano i 122 anni del Palermo. Moltissime persone si sono radunate nello spiazzale del Renzo Barbera dove hanno cominciato a cantare e passare insieme il “compleanno” del loro club.

Cori festanti e bandiere per il Palermo, in un’atmosfera mozzafiato con molti bambini presenti insieme alle loro famiglie. In Curva Nord c’è stato pure spazio per degli spettacolari giochi di fuoco che hanno deliziato i tifosi presenti, che si sono goduti lo show dalla tribuna coperta.

Il Palermo è reduce dalla vittoria nel campo del Modena e si appresta ad affrontare il Parma nella prossima giornata di campionato. Non sono stati solo i tifosi a fare gli auguri al club rosa: anche i calciatori e Corini sono stati protagonisti di un video postato dal Palermo nei propri canali social e in più i grandi ex del passato hanno dedicato un momento per ricordare il loro periodo in Sicilia.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO DOMA LA TEMPESTA. TIFOSI, SIAMO “STRUNZ” O “MARENARI”?