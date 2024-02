“A un passo dal ritorno”: Napoli, annuncio appena arrivato | Davanti ai microfoni tutta la verità

La stagione del Napoli è piuttosto deludente finora, ma ecco una notizia importante: il ritorno è stato molto vicino. Spesso i calciatori desiderano tornare nelle società in cui si sono trovati bene, ma in questo caso gli accordi non sono stati definitivi e sono saltati.

L’anno scorso lo spettacolo della Serie A è stato trascinato anche a livello internazionale dalle prestazioni di uno spumeggiante Napoli. In panchina sedeva Luciano Spalletti, e la proposta di gioco portata in campo dai partenopei era davvero meritevole di tanti elogi.

La stagione 2022-2023 si è conclusa così con la vittoria in campionato del Napoli. Si è trattata di una vittoria schiacciante, conquistata a suon di punti e di risultati incredibili conquistati sul campo. È bastato qualche mese, però, per far disperdere i frutti di quella vittoria.

A sostituire Spalletti ci ha pensato Rudi Garcia, il quale non ha convinto né la dirigenza, né i tifosi, né la squadra. Esonerato, al suo posto è subentrato Walter Mazzarri. Di certo non si è ritrovato a gestire una situazione semplice. I risultati, però, deludono oltre le aspettative.

Nelle ultime cinque trasferte il Napoli non è riuscito a mettere a segno un solo gol, privato anche della stella Osimhen impegnato con la Nigeria nella Coppa d’Africa. La zona Champions è distante 7 punti: una situazione davvero difficile da recuperare.

Un ex stava per tornare in azzurro

Per recuperare questo svantaggio ci vuole un cambio di marcia netto. L’arrivo di Mazzarri non ha scombinato le carte come si aspettava De Laurentiis, e anzi le prestazioni sono diventate peggiori, con risultati sotto ogni aspettativa.

Nelle scorse ore, però, è arrivata un’altra notizia interessante. A quanto pare, infatti, quando il nuovo allenatore si è insediato sulla panchina partenopea, un grande ex stava per fare il suo ritorno all’interno della società.

La trattativa non si è conclusa

Si tratta di Salvatore Aronica, che nel Napoli ha militato dal 2008 al 2013. Il difensore era presente quando Mazzarri affrontava la sua prima esperienza in azzurro, e oggi si è ritirato. A cambio avvenuto, però, sono subito cominciate le trattative per l’approdo di Aronica nello staff di Mazzarri.

Stando a quanto comunicato dallo stesso ex-difensore, è stata la società a mostrare interesse nei suoi confronti. La trattativa non si è conclusa per motivi che non sono stati meglio specificati. Di certo sarebbe stato un valore aggiunto per Mazzarri che sta faticando e non poco in questi mesi.