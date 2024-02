Gabri Veiga, stavolta ci siamo davvero | Serie A vicinissima e accordo imminente

Il talento spagnolo è nuovamente nel mirino di alcuni club di Serie A dopo essere stato vicino al Napoli la scorsa estate. Ecco chi potrebbe farsi sotto

Gabri Veiga potrebbe tornare prepotentemente in auge per i club di casa nostra. Il centrocampista originario della Galizia è stato ad un passo dal Napoli, ma alla fine ha deciso di emigrare in Arabia Saudita all’Al-Ahli dove di fatto lo hanno ricoperto d’oro con uno stipendio di circa 12,5 milioni di euro a stagione.

Una cifra a cui pochi club in Europa possono arrivare. In Italia praticamente nessuno può permettersi di dispensare un salario così oneroso, ragion per cui molti top players preferiscono altri campionati. A differenza della Premier League o della Liga però la Saudi Pro League non può vantare il medesimo fascino.

Negli ultimi anni sono sicuramente arrivati dei giocatori importanti, per lo più vecchie glorie giunte a fine carriera. Veiga insieme a Milinkovic-Savic rappresentano le due eccezioni sotto questo punto di vista. L’ex Celta Vigo però ad appena 21 anni non sembra intenzionato a passare tutta la sua carriera in Medio Oriente.

Vuole misurarsi con il grande calcio e ha già manifestato in più di qualche circostanza di voler tornare in Europa. D’altronde una volta incassate le laute cifre corrisposte dagli arabi, potrà “accontentarsi” anche di qualcosa in meno. Un prezzo tassativo da pagare per poter giocare in campionati di una certa importanza e soprattutto in Champions League.

Gabri Veiga e il desiderio di tornare in Europa

A tal proposito potrebbe far comodo a Juventus e Milan, due squadre che hanno un gran bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. Soprattutto i bianconeri necessitano di maggiore qualità nella zona nevralgica del campo e la classe e gli inserimenti dello spagnolo potrebbero essere piuttosto propizi.

Chiaramente anche altri club europei stanno fiutando l’affare, ma Veiga che sembrava promesso sposo del Napoli pochi mesi fa è piuttosto attratto dall’Italia e dalla prospettiva di misurarsi in un torneo piuttosto arduo come la nostra Serie A, dove i tatticismi sono all’ordine del giorno.

I momenti salienti della carriera del talento iberico

Con la maglia del club arabo ha collezionato finora 15 presenze in campionato condite da 4 gol e 3 assist. Lo scorso anno con il Celta Vigo invece è andato addirittura in doppia cifra con ben 11 marcature spalmate su 36 presenze in Liga. Numeri strepitosi che lo avevano consacrato in patria.

Manca però la convocazione con la Spagna (per ora è arrivato fino all’Under-21) che per forza di cose è stato rallentato anche dalla scelta di andare a giocare in Arabia Saudita. Anche per questo il ritorno in un campionato di prima fascia può rivelarsi decisivo. Insomma, la prossima sarà un’estate decisamente calda per lui e soprattutto per le squadre che proveranno ad accaparrarselo.