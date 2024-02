Marotta piazza il colpo dell’anno | Superata la concorrenza: Inzaghi può esultare

Il dirigente nei nerazzurri si aggiudica il talento che voleva il tecnico piacentino. Le big italiane tremano dinanzi a questo top player.

Sin da quando è approdato all’Inter, Beppe Marotta ha dimostrato di essere un dirigente all’altezza della situazione. Ciò che ha spinto la società nerazzurra a condurlo a Milano è stato il suo passato ricco di trionfi quando era alla Juventus.

Proprio durante quell’esperienza, erano stati davvero tanti i colpi messi a segno che avevano garantito agli allenatori e ai tifosi, trionfi e gioie senza limiti. Per tale motivo, c’è chi spera che possa restare in nerazzurro per tanti altri anni al fine di regalare tante gioie e soddisfazioni ai sostenitori dell’Inter.

Se pensiamo al lavoro meticoloso fatto negli ultimi anni da Marotta a Milano sarebbe il caso di parlare di uno dei suoi cavalli di battaglia: ingaggiare grandi giocatori a parametro zero. Nell’ultima sessione estiva di calciomercato, infatti, tra i tanti colpi è riuscito ad ingaggiare un forte e giovani attaccante francese, Marcus Thuram proveniente dal Borussia Mönchengladbach.

Quest’ultimo, tesserato con la speranza di poter sostituire dignitosamente il centravanti belga Romelu Lukaku, sta superando tutte le più rosee aspettative anche di chi inizialmente storceva il naso per il suo ingaggio.

ThuLa la nuova coppia dell’Inter

Ora, infatti, l’attaccante, insieme al compagno di reparto Lautaro Martinez, sta dimostrando una vena realizzata importante e grande sacrificio a supporto dei compagni di squadra. Diverse sono state le giocate importanti portate a casa nelle ultime partite di campionato.

Il suo arrivo in Italia è frutto di un’importante intuizione messa a segno da parte di Beppe Marotta che non sembra volersi arrendere ed è per questo che per il prossimo futuro ha già in pugno un vero top player da portare alla corte di Simone Inzaghi.

Taremi pronto per i nerazzurri

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, mancano alcuni dettagli affinché Mehdi Taremi, attaccante del Porto possa fare le visite mediche con l’Inter e raggiungere a parametro zero i nerazzurri sin dalla prossima finestra di mercato.

Nell’ultima Coppa d’Asia, ha partecipato col suo Iran e si è dovuto arrendere in semifinale contro il sorprendente e vittorioso Qatar. Nelle cinque partite disputate nel mentre della competizione, è stato fondamentale con ben tre goal. Classe ’92, l’attaccante iraniano è approdato al Porto nel 2020. Vanta con la maglia dei dragoes ben 115 partite disputate con 61 reti all’attivo.