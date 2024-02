150 milioni di euro, la cifra è ufficiale | De Laurentiis mette il freno: nessun trasferimento in estate

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra sempre più propenso a non concludere una importante operazione in vista del prossimo mercato estivo

Il Napoli è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da poter inserire nella propria rosa. D’altronde questa strategia lo scorso anno ha dato i suoi frutti e ha portato a vincere uno storico scudetto che mancava da 33 anni nel capoluogo partenopeo. Adesso che la società sta cercando di aprire un nuovo ciclo è fondamentale azzeccare questo genere di scelte.

A gennaio è arrivato Ngonge che sicuramente potrà essere utile sotto questo punto di vista. Il belga è giovane e dinamico e con l’Hellas Verona ha già maturato una discreta esperienza nel nostro campionato. Stesso discorso per Traorè che ai suoi albori col Sassuolo prima di emigrare in Premier League aveva fatto vedere davvero cose egregie.

La scorsa estate invece è saltato l’affare che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga all’ombra del Vesuvio. L’asso spagnolo alla fine si è fatto ingolosire dalla ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita lasciando di sasso i dirigenti azzurri. Il Napoli però ha una fitta rete di osservatori e aveva già trovato un altro profilo importante.

A quanto pare però il desiderio è destinato a rimanere tale visto che nel giro di pochissimi mesi la quotazione del calciatore è schizzata alle stelle. Certe cifre per i club di casa nostra non sono affatto contemplabili ragion per cui a meno di clamorosi colpi di scena non vedremo questo talento in Italia.

Sudakov, lo Shakhtar lo blinda: ecco la clausola monstre da 150 milioni di euro

Nello specifico il calciatore in questione è Sudakov dello Shakthar Donetsk. Il talento ucraino classe 2002 ha attirato su di sé le attenzioni di tantissimi club ragion per cui il club di Rinat Achmetov ha deciso di blindarlo con un contratto fino al 2028 con tanto di inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Un’ulteriore vetrina saranno i play off per l’accesso ad Euro 2024 che si giocheranno il prossimo mese. L’Ucraina se la vedrà con la Bosnia in semifinale e nell’eventuale finale con una tra Israele e Islanda. Nel frattempo per il Napoli il sogno è di fatto già sfumato. Stesso dicasi per la Juventus altro club nostrano che stava fiutando l’affare.

I numeri della nuova stella del calcio ucraino

Andando a scrutare quello che è stato il rendimento di Sudakov dal 2020 (anno in cui ha fatto il suo esordio in prima squadra) ad oggi, il bilancio parla chiaro. Già 72 presenze tra campionato e coppe nazionali ed internazionali e 13 gol segnati di cui uno nella fase a gironi della Champions League di quest’anno contro il Barcellona nel match giocato in terra catalana.

Uno score di tutto rispetto a cui si aggiungono giocate di grandissima qualità. Ha infatti una visione di gioco panoramica e una discreta abilità nel dribblare. Caratteristiche che si sposano benissimo con i ritmi elevati del calcio moderno in cui la rapidità di esecuzione è praticamente alla base di tutto.