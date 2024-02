Rinnoviamo al 100%: alla Continassa parte la festa | Finalmente l’annuncio più atteso

La Juventus sembra essere vicina ad un importante rinnovo contrattuale. Anche l’agente del giocatore ha fatto trapelare un cauto ottimismo

In attesa di capire quali saranno le strategie in vista del prossimo calciomercato estivo, in cui la Juve sarà sicuramente più attiva rispetto allo scorso anno, alla Continassa è tempo di sciogliere il nodo rinnovi. Sono infatti diverse le posizioni da definire, in primis quella di mister Allegri che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Passando ai giocatori la curiosità maggiore riguarda Rabiot. Il francese dopo aver prolungato il suo accordo per un anno la scorsa estate si ritrova nuovamente prossimo alla scadenza. La sensazione è che si possa trovare un accordo, anche perché con il ritorno in Champions League, la Juve ha bisogno di certezze.

Al momento la situazione sta vivendo una fase di stand-by anche per via dei risultati decisamente poco soddisfacenti che stanno arrivando in quest’ultimo periodo. Nel giro di poche settimane la Vecchia Signora è stata quasi tagliata fuori dalla lotta scudetto con l’Inter che pur avendo una partita in meno ha ben sette punti in più.

C’è però un’altra situazione che nel giro di poco dovrà essere risolta in un senso o nell’altro. Infatti c’è un componente della rosa che ha dato un prezioso contributo in questi anni in attesa di una risposta. Andiamo a scoprire di chi si tratta in modo tale da poter comprendere qual è lo scenario in questo momento.

Rugani-Juve, prove di rinnovo: le parole dell’agente

Si tratta di Daniele Rugani difensore in forza alla Juve dal 2015. Ha lasciato Torino per una sola stagione nel 2020/2021 dove ha giocato sei mesi in prestito al Rennes e sei mesi in prestito al Cagliari. Dunque, ha vissuto l’epopea dei grandi successi in Italia e al contempo la fase di transizione degli ultimi anni.

Il suo agente Davide Torchia in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘TV Play’ ha spiegato qual è la posizione del giocatore in merito al rinnovo con il club piemontese: “Siamo convintissimi di rinnovare. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Ulteriori contatti con la Juve? Ci siamo visti e l’idea non cambia. Il club deve fare i suoi calcoli, ma non possiamo arrivare all’anno prossimo. Se Rugani resterà ancora nella Juve? Altamente probabile”.

L’apporto di Rugani nella “nuova” Juve di Allegri

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore, ma d’altronde non potrebbe essere diversamente. Con cinque scudetti, due Supercoppe Italiane e tre Coppe Italia vinte negli anni il legame tra il giocatore e il club è diventato più che mai solido. In tutti questi successi Rugani ha dato il suo contribuito e anche adesso non è da meno.

Nel corso della stagione in corso è sceso in campo dodici volte tra campionato e Coppa Italia e ha trovato la vita della rete per una volta in entrambe le competizioni. Allegri lo usa all’occorrenza quando decide di ruotare uno dei tre pilasti difensivi Bremer, Gatti e Danilo. In un contesto come questo ha dimostrato di poterci stare alla grande e l’auspicio è di proseguire all’ombra della Mole, società permettendo.