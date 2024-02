Juve, il vero obiettivo non è Samardzic: ‘Giocatore sublime’ | Lo strappano alla rivale diretta

Dopo la batosta contro l’Udinese, le valutazioni in casa Juventus si fanno su tutti i fronti: spunta una nuova ipotesi. Il nome di Samardzic ha fatto infiammare il popolo nerazzurro prima e quello bianconero poi, ma ora le cose potrebbero cambiare.

L’ultima giornata di campionato si è conclusa con un risultato decisamente clamoroso. L’Udinese invischiata nella zona retrocessione e in crisi di risultati è riuscita a espugnare l’Allianz Stadium, battendo la Juventus per 1 a 0 con il gol di Lautaro Gianetti.

Provando ad esaminare la stagione dei bianconeri, di certo fin qui sono state molte le gioie conquistate sul campo. La squadra di Allegri non è mai stata la favorita, considerando anche le prestazioni dell’Inter nell’arco dell’intera stagione.

Nonostante questo, la Juventus è arrivata nel momento più importante della stagione con l’ambizione di scavalcare i rivali nerazzurri. Il pareggio interno con l’Empoli aveva già mostrato alcune vulnerabilità a livello di tenuta mentale e psicologica.

La sconfitta contro l’Inter, poi, ha affossato le probabilità di risalita, con l’Udinese che ha completato questo infausto trittico nel peggiore dei modi per la squadra di Allegri. La Juventus deve ora rimanere a galla, insidiata dal Milan a -1 per la lotta al secondo posto. Per questo motivo sono in molti che pensano già al mercato estivo per rinforzare la rosa.

Le mire su Lazar Samardzic

Il mercato estivo dello scorso anno ha visto Lazar Samardzic protagonista di una querelle piuttosto clamorosa. Il trasferimento del serbo all’Inter era cosa fatta, ma per alcuni problemi in sede di negoziazione del contratto la trattativa non è andata in porto.

Il nome del talento, oramai in rottura totale con i nerazzurri, è stato accostato spesso alla Juventus. Ma le situazioni della Serie A sono in costante mutamento, e le strade per rinforzare il centrocampo potrebbero portare a nomi totalmente differenti.

L’indiziato numero uno potrebbe cambiare

In particolare, uno dei centrocampisti di punta del Milan potrebbe essere un rimpiazzo di livello per alzare ancora di più l’asticella in vista della lotta per il prossimo scudetto, considerando anche la Juventus dovrà tornare a calcare i palcoscenici europei. Per questo motivo la dirigenza potrebbe virare su Ismail Bennacer.

Le qualità del centrocampista algerino sono apprezzate da molti in giro per l’Europa, e Bennacer potrebbe essere il vero tassello mancante per fare il salto di qualità definitivo in casa Juventus. Per ora si tratta solo di ipotesi: vedremo come si evolverà la situazione.