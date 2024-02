“È un giocatore da Juve”: grossa novità per Allegri | Portano subito una stella a Torino

La squadra di Massimiliano Allegri punta molto sul talento dei giovani: arrivano le dichiarazioni autorevoli anche su questo talento. Nonostante il periodo non di certo positivo in campionato, gli occhi e l’attenzione della dirigenza sono sempre verso il futuro.

Il campionato della Juventus sembra aver preso una svolta decisamente negativa. Il testa a testa con l’Inter sembra aver oramai decretato un vincitore. La squadra nerazzurra si trova ora a +7 dai rivali bianconeri con una partita da recuperare.

Arrivati a questo punto della stagione, sembra molti difficile per la Juventus ipotizzare di riacciuffare la squadra di Inzaghi considerando la distanza virtuale di 10 punti. Nonostante questo, la Juventus continua a operare guardando al futuro.

Le premesse sono decisamente positive. In questi anni di distruzione e rinascita la squadra di Torino ha saputo portare sulla scena tantissimi nuovi volti emergenti in grado di catturare l’attenzione. Grazie al progetto Next Gen, la Juventus è diventata la prima società ad avere una seconda squadra in Italia.

La Next Gen, competendo in Serie C, rappresenta una fase intermedia fondamentale per tutti coloro che escono fuori dalle giovanili. Sono stati molti i giovani lanciati nel corso degli ultimi due anni da Massimiliano Allegri, e molti di questi si sono dimostrati spesso fondamentali in alcuni momenti della stagione.

I giovani della Next Gen stanno già dimostrando

Per questo motivo la Juventus sembra destinata ad avere una crescita esponenziale nei prossimi anni. La progettazione che è stata curata nei minimi particolari potrebbe dare i suoi frutti, molti dei quali si iniziano a intravedere già adesso sul rettangolo di gioco.

Basti pensare ai vari Miretti, Iling Junior e Yldiz, che già sono stati capaci di decidere molte gare. Tra questi ricordiamo anche Fagioli, che sta scontando la squalifica per il caso scommesse, ma che tornerà in gruppo da maggio.

Un volto per il futuro bianconero

Alcuni giocatori, però, si sono trasferiti in prestito, e qui stanno dimostrando il loro valore. Matias Soulé è diventato il primo calciatore del Frosinone a raggiungere la doppia cifra in Serie A. Il suo talento è palese, ma a corroborare la sua posizione ci ha pensato il direttore tecnico della squadra ciociara, Guido Angelozzi.

Secondo lui, infatti, Soulé è già pronto per giocare da titolare alla Juventus. Addirittura, secondo Angelozzi l’attaccante argentino potrebbe giocare in tandem con Federico Chiesa, ognuno su una fascia, con il punto di riferimento centrale Dusan Vlahovic.