Io da voi non ci vengo | La Champions League diventa più complicata: Mazzarri agghiacciato

L’allenatore del Napoli non potrà contare su di lui. Questa volta la situazione in classifica diventa ancor più complessa.

A Napoli si respira un’aria piuttosto tesa, soprattutto in seguito alla sconfitta in campionato contro il Milan di Stefano Pioli. L’allenatore dei partenopei, Walter Mazzarri, può essere felice per la prestazione dei suoi calciatori e rammaricato anche per la sfortuna che ha contraddistinto la prova sul campo nello scorso fine settimana in Lombardia.

Proprio il tecnico toscano aspetta con ansia il ritorno tra i convocati del bomber nigeriano Victor Osimhen. Quest’ultimo è stato lontano da Napoli per quasi due mesi in seguito alla partecipazione della sua Nigeria nella Coppa d’Africa, vinta dalla Costa d’Avorio. Proprio i padroni di casa hanno battuto la Nigeria nella finalissima che si è disputata domenica scorsa.

Mazzarri sperava di poter usufruire delle doti del suo centravanti sin dal prossimo match in casa contro il Genoa. Purtroppo, però, ciò non sarà possibile e quindi i tifosi dovranno attendere affinché l’attacco possa ritornare a pieno regime, grazie anche alla presenza del numero 9. Gli acquisti messi a segno durante l’ultima sessione di calciomercato non hanno fatto altro che fornire al tecnico dei giocatori di grande prospettiva e di alto livello.

Tra questi è giusto menzionare, su tutti, Cyril Ngonge, ex dell’Hellas Verona, e Pasquale Mazzocchi, proveniente dalla Salernitana. Proprio quest’ultimo, nell’ultima partita di campionato, è stato utilizzato sulla fascia, superando la concorrenza di Mário Rui e Mathias Olivera. Ora c’è da capire se quest’ultimo continuerà a essere in vetta alle gerarchie di Mazzarri oppure tornerà ad accomodarsi in panchina pronto a subentrare.

Zieliński sempre più nerazzurro

Una delle sorprese inaspettate della partita contro il Milan è stato anche l’impiego del centrocampista polacco Piotr Zieliński. Quest’ultimo, infatti, sembra proprio sul punto di lasciare Napoli nella prossima estate, avendo trovato ormai un accordo con l’Inter di Beppe Marotta. Proprio nelle scorse settimane, il presidente De Laurentiis si era mostrato parecchio rammaricato.

Il numero uno degli azzurri recriminava la fine della storia tra il polacco e il Napoli dovuta alla scelta del procuratore del calciatore che avrebbe spinto a Milano per firmare un contratto con la squadra di Simone Inzaghi. Nella scorsa estate, proprio Piotr, sembrava fermamente convinto di restare in Campania rifiutando anche proposte importanti dall’Arabia Saudita.

Insigne non si muove da Toronto

Un altro ex baluardo del Napoli di alcuni anni fa sembra proprio che non ritornerà più a vestire la casacca azzurra, proseguendo la sua esperienza estera. Stiamo parlando del talento Lorenzo Insigne, che continua ad essere felice nell’indossare la maglia del Toronto in Canada e si è reso disponibile a tornare in Nazionale allenata dal suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Proprio l’eterno ragazzo di Frattamaggiore, ai canali ufficiali FIFA ha così commentato un’eventuale partenza dalla sua attuale squadra: “Qui sto benissimo, dove vado?! Non ho mai pensato di andare via. Un anno e mezzo fa ho fatto questa scelta e sono contento. Mi dispiace non aver dato ancora il mio contributo al 100% alle persone che hanno creduto in me.”