A volte ritornano: De Rossi sorride | I giallorossi danno il bentornato a due campioni

Il tecnico della Roma può tirare un sospiro di sollievo. In gruppo due suoi pupilli pronti per raggiungere l’Europa.

Uno degli allenatori che sicuramente può ritenersi soddisfatto fino ad oggi del rendimento della sua squadra è sicuramente Daniele De Rossi, che dopo la vittoria contro il Verona e contro la Salernitana ha già portato a casa sei punti.

I tifosi giallorossi non hanno mai nascosto la felicità nel rivedere Daniele sedersi in panchina e guidare la corazzata sia in campionato che in altri percorsi europei. Ora, però, sembra che l’obiettivo principale del nuovo tecnico sia quello di puntare solo ed esclusivamente a conquistare un posto in Europa e soprattutto a ben districarsi nei prossimi impegni stagionali.

La squadra può contare sul grande innesto di Tommaso Baldanzi proveniente dall’Empoli. Il forte trequartista italiano sembra essere il profilo ideale per dare un forte supporto all’argentino Paulo Dybala alle spalle dell’attaccante belga Romelu Lukaku.

Ora che ci si appresta alle nuove partite di campionato, c’è da ipotizzare che De Rossi possa impiegarlo sin da subito o magari in gara in corso. Sembra che ci siano buone possibilità affinché Baldanzi possa quanto prima integrarsi nei meccanismi di gioco del tecnico giallorosso e dare ciò che serve alla squadra affinché possa rispettare gli obiettivi stagionali.

Le mosse della società

Il tecnico può contare anche sul terzino sinistro Angelino, giunto in Capitale qualche giorno prima dell’ex trequartista dell’Empoli. Ora, con tutti questi rinforzi, sicuramente l’ex capitan futuro saprà come muoversi al meglio e schierare la migliore formazione per fronteggiare le avversarie in Serie A e in Europa.

La società giallorossa, in ogni caso, sembra avere le idee molto chiare per il prossimo futuro. Infatti, salvo sorprese, Daniele sarà il traghettatore fino al prossimo mese di giugno per poi lasciare l’incarico ad un allenatore esperto e dal grande blasone.

Sanches e Smalling prossimi al rientro

Le buone notizie non tardano ad arrivare per De Rossi, ed è per questo che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i tifosi potranno rivedere presto sia il centrocampista Renato Sanches, voluto fortemente in passato dall’ex tecnico Josè Mourinho, e il difensore inglese Chris Smalling.

Quest’ultimo, in modo particolare, ha disputato la sua ultima partita con la casacca giallorossa lo scorso mese di settembre. Il suo supporto difensivo sarebbe veramente importante in questa fase delicata e fondamentale della stagione.