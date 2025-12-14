Addio a Ido Sgrazzutti, l'ex difensore del Palermo si è spento a 78 anni ​​

“Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ido Sgrazzutti, difensore rosanero dal 1968 al 1973”. È questo il messaggio pubblicato dalla società sui social per ricordare l’ex calciatore, venuto a mancare oggi, 14 dicembre 2025.

Sgrazzutti aveva 78 anni. Nel corso della sua carriera ha militato soprattutto nell’Udinese, club con cui ha collezionato 173 presenze e due gol in due diverse parentesi, intervallate dall’esperienza al Palermo. In maglia rosanero totalizzò 97 presenze complessive.

Ritiratosi dal calcio giocato nel 1976, Sgrazzutti esordì in Serie A proprio con il Palermo il 2 febbraio 1969, in una gara casalinga contro il Cagliari terminata 0-0.





