Sconfitta per il Palermo femminile: la Pink Sport Time vince 3 - 0 ​​

Battuta d’arresto per il Palermo femminile di Rosalia Pipitone, che perde 3 – 0 contro la Pink Sport Time. Si tratta della sconda sconfitta di questo campionato dopo quella rimediata contro la Salernitana a metà ottobre.

“Oggi non è stata una grande prestazione per le nostre capacità – dichiara Pipitone a fine gara -. Il passivo così pesante è dovuto al voler cercare di recuperare la partita a tutti i costi. Questo può succedere ma resta il rammarico perché questa gara avrebbe potuto proiettarci verso uno scenario diverso. Adesso testa bassa e focus sul lavoro con l’obiettivo di recuperare il prima possibile questi punti persi per strada”.

Nel prossimo turno, le ragazze rosanero saranno impegnate nella sfida casalinga contro il Lecce femminile. La gara è in programma domenica 21 dicembre alle per 14.30.







