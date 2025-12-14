Savoia – Athletic Palermo 0 – 1 / LIVE | Occasione per Guida
27′ p.t. – Savoia a un passo dal gol: cross dalla destra di Bitonto, Guida calcia da solo in area, ma colpisce l’esterno della rete dopo una deviazione di un difensore dell’Athletic Palermo.
20’ p.t. – Ammonito Crivello, il difensore rosa ferma Munoz in ripartenza.
16’ p.t. – Ammonito Bitonto per intervento in ritardo su Anzelmo.
15’ p.t. – Cross teso di Ledesma da sviluppi di corner, la palla scorre sul fondo. Il Savoia prova ad alzare ritmo e baricentro.
5′ p.t. – GRILLO TRASFORMA IL RIGORE. Spiazzato De Lorenzo, Athletic Palermo in vantaggio.
4′ p.t. – Rigore per l’Athletic Palermo: fallo di Umbaca su Anzelmo.
ORE 14.37 – INIZIA LA PARTITA. Athletic Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri, Savoia in completo bianco.
L’Athletic Palermo affronta il Savoia nella 16a giornata del Girone I di Serie D. A partire dalle ore 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 14.30)
SAVOIA: 22 De Lorenzo, 2 Bitonto, 4 Checa, 7 Guida, 8 Meola, 10 Munoz, 11 Umbaca, 19 Ledesma, 46 Frasson, 66 Cadili, 68 Sellaf.
A disposizione: 1 Sciammarella, 5 Borrelli, 9 Reis, 14 Di Leva, 20 Pisacane, 21 Piccolo, 77 Carlini, 78 Esposito, 94 Favetta.
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak; 4 Torres, 6 Crivello, 7 Mazzotta, 8 Bongiovanni, 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 20 Zalazar, 28 Anzelmo, 31 Panaro, 44 Grillo.
A disposizione: 85 Martinez, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 25 Palumbo, 29 Martinez, 43 Mori, 77 Faccetti, Rampulla.