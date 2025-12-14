Cesena, da 0 – 2 a 3 – 2 e terzo posto. Mignani: “Un gruppo straordinario”

Parla Michele Mignani. L’allenatore del Cesena ha parlato al termine della partita vinta clamorosamente in rimonta contro il Mantova. I bianconeri erano sotto 0 – 2 ma hanno infine vinto 3 – 2.

“L’hanno vinta i ragazzi perché sono un gruppo straordinario – afferma Mignani, parole riportate da Il Resto del Carlino -. Siamo andati in svantaggio immeritatamente e ne abbiamo segnati tre quando abbiamo iniziato a giocare come sappiamo. Tutti vorremmo iniziare le gare nel modo opposto a questo, ma è bello anche vedere reazioni di questo genere”.

Mignani esalta il tifo: “Alzando la qualità e sfruttando il calore di questo stadio meraviglioso siamo riusciti a compiere una piccola impresa“.







