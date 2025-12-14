Monza, Bianco: “Ci sta perdere a Venezia, abbiamo strafatto dopo il gol preso”

Paolo Bianco, allenatore del Monza, tira le somme in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Venezia, che vede il riavvicinarsi in classifica delle dirette concorrenti.

“Bisogna fare i complimenti al Venezia, che ha giocato bene con giocatori forti. Peccato per le occasioni costruite nel primo tempo, dove mi sono complimentato anche con la mia squadra. Ho visto una gara importante, contro una squadra attrezzata. Forse abbiamo “strafatto” dopo il gol preso, abbiamo subito l’episodio negativo e siamo entrati nel caos”.

“A Venezia ci sta perdere, da questo incontro impariamo tanto – continua il tecnico -. Vietato farsi condizionare dalle situazioni esterne. Ci servirà tantissimo. Pessina non lo abbiamo voluto rischiare, ha sentito un fastidio e si è fermato, ma Colombo l’ha ben sostituito”, conclude.







LEGGI ANCHE

LE PAROLE DI STROPPA