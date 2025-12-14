Venezia, Stroppa: "Partita straordinaria, il Monza è fortissimo" ​​

Redazione 14/12/2025 12:45

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha commentato in conferenza stampa la vittoria casalinga contro il Monza, che permette ai lagunari di riagganciare il Palermo e andare -2 dalla promozione diretta.

“Nella prima frazione, ogni volta che siamo ripartiti non siamo stati ordinati – commenta Stroppa -, Nella ripresa, invece, dopo i gol abbiamo creato tanto. Rimane una partita straordinaria contro una squadra fortissima. Non abbiamo mai mollato e più l’incontro continuava più diventava nostra – prosegue il tecnico -. Ora dobbiamo trovare questa continuità in vista della gara di Modena. Stiamo costruendo qualcosa di importante qui e sono felice di aver accorciato la classifica”.

Per Stroppa era una partita speciale, avendo allenato il Monza l’anno della storica promozione in A: “Io sotto al settore ospiti del Monza? Certo, non dimentico nulla. È stato un percorso importante per me, saluto tutti”.



  1. Sinceramente mi aspettavo che finisse in parità. Per il Venezia è un colpaccio, ma il Monza continua a non rendere quanto sarebbe lecito aspettarsi da una squadra che ha una ossatura da serie A.

