Palermo, mercato per Brunori e Gomis: la Sampdoria ci pensa per gennaio ​​

La Sampdoria cerca in casa Palermo: il club ligure a intervenire pesantemente sulla rosa durante la sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il ds Andrea Mancini avrebbe stilato una lista di calciatori che verranno trattati pe rinforzare la rosa e uscire dalla zona rossa della classifica.

Tra questi ci sarebbero anche Matteo Brunori e Alfred Gomis, attaccante e portiere del Palermo. Il numero 9 rosanero ha giocato appena 8′ nelle ultime quattro partite, quelle dopo l’ultima sosta delle nazionali e non trovando spazio potrebbe decidere in accordo con il club di lasciare Palermo. La Sampdoria sarebbe tra le pochissime società di B a potersi permettere l’ingaggio del centravanti.

Discorso simile per Gomis: il portiere sarebbe pur stato titolare ai nastri di partenza ma lo sfortunato infortunio durante Palermo – Manchester City ha costretto il club rosanero a intervenire tra i pali acquistando Joronen, che è diventato l’indiscusso numero uno per Inzaghi.







LEGGI ANCHE

AVELLINO, BIANCOLINO: “PALERMO? ABBIAMO BISOGNO DI PUNTI”

IL PALERMO SFATA I TABÙ