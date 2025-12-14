Palermo, mercato per Brunori e Gomis: la Sampdoria ci pensa per gennaio
La Sampdoria cerca in casa Palermo: il club ligure a intervenire pesantemente sulla rosa durante la sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il ds Andrea Mancini avrebbe stilato una lista di calciatori che verranno trattati pe rinforzare la rosa e uscire dalla zona rossa della classifica.
Tra questi ci sarebbero anche Matteo Brunori e Alfred Gomis, attaccante e portiere del Palermo. Il numero 9 rosanero ha giocato appena 8′ nelle ultime quattro partite, quelle dopo l’ultima sosta delle nazionali e non trovando spazio potrebbe decidere in accordo con il club di lasciare Palermo. La Sampdoria sarebbe tra le pochissime società di B a potersi permettere l’ingaggio del centravanti.
Discorso simile per Gomis: il portiere sarebbe pur stato titolare ai nastri di partenza ma lo sfortunato infortunio durante Palermo – Manchester City ha costretto il club rosanero a intervenire tra i pali acquistando Joronen, che è diventato l’indiscusso numero uno per Inzaghi.
In porta sicuramente c’è da sfolitre, che senso ha avere in rosa 4 portieri tre dei quali in B possono aspirare alla titolarità, sia pure in squadre di caratura diversa?E’ l’unico reparto in cui c’è sovrabbondanza.
Gomis lo saluterei senza rimpianti, è un giocatore di cristallo che non dà nessuna garanzia di tenuta/affidabilità fisica.
Invece spero che Brunori rimanga, per due motivi:
Uno è “romantico”….Andarsene in sordina nel mercato invernale sarebbe una conclusione davvero malinconica per il calciatore più importante e decisivo della storia del Palermo post-rinascita del 2019, nonché secondo miglior marcatore in 125 anni di storia rosanero.
Il secondo è tecnico: mi rifiuto di credere che questo giocatore, che in B ha dimostrato di potere fare la differenza (almeno se non viene schierato fuori ruolo……), non possa ancora dare un contributo al Palermo.
Probabilmente è un giocatore poco adatto allo stile di gioco molto pragmatico ed attendista di Inzaghi (per quanto la scelta di seppellirlo in panchina non mi convince per nulla, a prescindere dai risultati), ma perché privarsene?
Oltretutto lasciarlo andare significherebbe sfolitre ulteriormente una rosa che è già striminzita, che a Gennaio andrebbe rinforzata anziché impoverita