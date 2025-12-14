Avellino, Biancolino: "Palermo? Non sarà semplice ma abbiamo bisogno di punti" ​​

Raffaele Biancolino, allenatore dell’Avellino e prossimo avversario del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa in seguito al match con il Catanzaro al “Ceravolo”, concluso con una sconfitta di misura per la squadra campana.

“Stare dietro e ripartire era una cosa studiata, ma lo abbiamo fatto abbassandoci troppo – commenta Biancolino -. Avremmo dovuto stare più alti e andare a prenderli più forte. Nel primo tempo, a parte qualche mischia, non abbiamo subito molto, ma noi abbiamo creato comunque poco. Nel complesso, il pareggio penso che sarebbe stato il risultato più giusto”.

Il tecnico sottolinea le difficoltà realizzative della squadra: “In questo momento si sono invertiti i ruoli rispetto a inizio stagione: siamo più compatti, ma facciamo fatica davanti. Non riusciamo a buttarla dentro nonostante tutta la buona volontà, può essere un fatto fisico o mentale. Mi aspetto di più sia da chi parte dal 1′ che da chi subentra, anche perché è gente che gioca in questa categoria da anni”. Sono infatti soltanto 2 le reti messe a segno dall’Avellino negli ultimi 5 match.







Sui rosanero ha infine detto: “Non sarà semplice. Affrontiamo una squadra forte, composta da calciatori di categoria superiore. Noi sappiamo di aver bisogno di punti per il nostro obiettivo”.

