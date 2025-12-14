Serie D Girone I, 16a giornata: Athletic Palermo di scena in casa del Savoia
La 16a giornata del girone I di Serie D vede lo scontro d’alta classifica tra Savoia e Athletic Palermo, coi nero rosa a -2 dai campani secondi e -4 dalla testa della classifica occupata dall’Igea Virtus, di scena a Messina. La Nissa ospita il Sambiase, mentre il Milazzo sarà di scena al “Granillo” di Reggio Calabria.
IL PROGRAMMA
Castrumfavara – Paternò: ore 14:30
Gelbison – Enna: ore 14:30
Reggina – Milazzo: ore 14:30
Savoia – Athletic Palermo: ore 14:30
Vibonese – Gela: ore 14:30
Acr Messina – Igea Virtus: ore 15:00
Nissa – Sambiase: ore 15:00
Usd Ragusa – As Acireale: ore 15:00
Vigor Lamezia – Sancataldese: ore 15:00