Serie D Girone I, 16a giornata: Athletic Palermo di scena in casa del Savoia ​​

La 16a giornata del girone I di Serie D vede lo scontro d’alta classifica tra Savoia e Athletic Palermo, coi nero rosa a -2 dai campani secondi e -4 dalla testa della classifica occupata dall’Igea Virtus, di scena a Messina. La Nissa ospita il Sambiase, mentre il Milazzo sarà di scena al “Granillo” di Reggio Calabria.

IL PROGRAMMA

Castrumfavara – Paternò: ore 14:30

Gelbison – Enna: ore 14:30







Reggina – Milazzo: ore 14:30

Savoia – Athletic Palermo: ore 14:30

Vibonese – Gela: ore 14:30

Acr Messina – Igea Virtus: ore 15:00

Nissa – Sambiase: ore 15:00

Usd Ragusa – As Acireale: ore 15:00

Vigor Lamezia – Sancataldese: ore 15:00