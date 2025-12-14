Benevento – Giugliano, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Benevento – Giugliano è una delle sfide più interessanti della giornata di Serie C ⚽🔥. I tifosi giallorossi e quelli del Giugliano sono alla ricerca di informazioni su diretta TV, streaming e trasmissione in chiaro gratuita.

👉 Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Benevento-Giugliano.

📺 Benevento – Giugliano: diretta TV in chiaro gratis

✅ SÌ, la partita sarà trasmessa in chiaro.







Per questa gara è prevista la diretta gratuita su Videonola, emittente locale disponibile in Campania.

📡 Canale TV:

Videonola – canale 94 del digitale terrestre (Campania)

La visione sarà completamente gratuita, senza abbonamento 📺✅.

📡 Dove vedere Benevento – Giugliano in TV (pay)

Oltre alla diretta in chiaro, la partita sarà visibile anche sulla piattaforma pay:

Sky Sport – canale 252

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e trasmetterà regolarmente l’incontro 📡⚽.

💻 Benevento – Giugliano: diretta streaming

Per chi preferisce lo streaming, ecco le opzioni disponibili:

📱 Sky Go (per abbonati Sky)

💻 NOW TV (con pass Sport attivo)

⚠️ Videonola (pagina Facebook)

🏟️ Info partita Benevento – Giugliano

Tutti i dettagli ufficiali del match:

🗓 Data: Domenica 14 dicembre

⏰ Orario: 17:30

🏟 Stadio: Ciro Vigorito

🏆 Competizione: Serie C

📍 Copertura in chiaro: Videonola, canale 94 (Campania)