Benevento – Giugliano, c’è la diretta in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie C
Benevento – Giugliano è una delle sfide più interessanti della giornata di Serie C ⚽🔥. I tifosi giallorossi e quelli del Giugliano sono alla ricerca di informazioni su diretta TV, streaming e trasmissione in chiaro gratuita.
👉 Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Benevento-Giugliano.
📺 Benevento – Giugliano: diretta TV in chiaro gratis
✅ SÌ, la partita sarà trasmessa in chiaro.
Per questa gara è prevista la diretta gratuita su Videonola, emittente locale disponibile in Campania.
📡 Canale TV:
Videonola – canale 94 del digitale terrestre (Campania)
La visione sarà completamente gratuita, senza abbonamento 📺✅.
📡 Dove vedere Benevento – Giugliano in TV (pay)
Oltre alla diretta in chiaro, la partita sarà visibile anche sulla piattaforma pay:
Sky Sport – canale 252
Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e trasmetterà regolarmente l’incontro 📡⚽.
💻 Benevento – Giugliano: diretta streaming
Per chi preferisce lo streaming, ecco le opzioni disponibili:
📱 Sky Go (per abbonati Sky)
💻 NOW TV (con pass Sport attivo)
⚠️ Videonola (pagina Facebook)
🏟️ Info partita Benevento – Giugliano
Tutti i dettagli ufficiali del match:
🗓 Data: Domenica 14 dicembre
⏰ Orario: 17:30
🏟 Stadio: Ciro Vigorito
🏆 Competizione: Serie C
📍 Copertura in chiaro: Videonola, canale 94 (Campania)