Potenza – Catania, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
Potenza – Catania è una delle partite più attese della 18ª giornata del Girone C di Serie C ⚽🔥. I tifosi rossoblù e lucani sono alla ricerca di tutte le informazioni su diretta TV, streaming e copertura in chiaro dell’incontro.
👉 Facciamo chiarezza su dove vedere Potenza-Catania in diretta.
📺 Potenza – Catania: diretta TV in chiaro?
❌ NO, la partita NON sarà trasmessa in chiaro gratis.
Per l’occasione non è prevista alcuna copertura su canali TV gratuiti, né sul digitale terrestre né su piattaforme streaming free.
📡 Dove vedere Potenza – Catania in TV
La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C.
📌 Canale TV:
Sky Sport – canale 252
La visione è riservata agli abbonati Sky 📺✅.
💻 Potenza – Catania: diretta streaming
Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming, sempre tramite Sky:
📱 Sky Go (per abbonati Sky, su smartphone, tablet e PC)
💻 NOW TV (con pass Sport attivo)
🏟️ Info partita Potenza – Catania
Ecco tutti i dettagli del match:
🗓 Data: Domenica 14 dicembre
⏰ Orario: 14:30
🏟 Stadio: Alfredo Viviani (Potenza)
🏆 Competizione: Serie C – Girone C
🔢 Giornata: 18ª