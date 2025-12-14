Potenza – Catania, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Potenza – Catania è una delle partite più attese della 18ª giornata del Girone C di Serie C ⚽🔥. I tifosi rossoblù e lucani sono alla ricerca di tutte le informazioni su diretta TV, streaming e copertura in chiaro dell’incontro.

👉 Facciamo chiarezza su dove vedere Potenza-Catania in diretta.

📺 Potenza – Catania: diretta TV in chiaro?

❌ NO, la partita NON sarà trasmessa in chiaro gratis.







Per l’occasione non è prevista alcuna copertura su canali TV gratuiti, né sul digitale terrestre né su piattaforme streaming free.

📡 Dove vedere Potenza – Catania in TV

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C.

📌 Canale TV:

Sky Sport – canale 252

La visione è riservata agli abbonati Sky 📺✅.

💻 Potenza – Catania: diretta streaming

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming, sempre tramite Sky:

📱 Sky Go (per abbonati Sky, su smartphone, tablet e PC)

💻 NOW TV (con pass Sport attivo)

🏟️ Info partita Potenza – Catania

Ecco tutti i dettagli del match:

🗓 Data: Domenica 14 dicembre

⏰ Orario: 14:30

🏟 Stadio: Alfredo Viviani (Potenza)

🏆 Competizione: Serie C – Girone C

🔢 Giornata: 18ª