GdS – “Palermo, al Barbera una difesa da Serie A”

L’articolo del Giornale di Sicilia spiega in modo dettagliato come la svolta del Palermo sia partita dalla fase difensiva, soprattutto nelle partite casalinghe. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Monza (0-3), la squadra di Inzaghi appariva fragile e lontana dagli standard da Serie A. Da quel momento, però, l’allenatore ha cambiato assetto passando stabilmente alla difesa a tre, scelta che ha dato equilibrio e continuità.

Al Barbera, da allora, il Palermo è diventato quasi invalicabile: solo 5 gol subiti in 9 partite interne e sei gare senza subire reti, l’ultima contro la Sampdoria. La solidità non è solo numerica ma anche tecnica: gli avversari creano pochissime occasioni e tirano raramente in porta. Questo ha permesso ai rosanero di risalire la classifica fino a portarsi a due punti dalla vetta.

Determinante il rendimento del terzetto difensivo Bani–Brescianini–Ceccaroni. Bani si distingue per affidabilità e dominio nei duelli, Ceccaroni per aggressività e qualità in uscita palla, mentre Brescianini garantisce equilibrio e continuità. Contro la Sampdoria, in particolare, Bani è stato decisivo annullando Coda.







I numeri collocano il Palermo tra le migliori difese anche a livello europeo: considerando i cinque principali campionati e le rispettive seconde divisioni, solo PSG, Le Mans e Juve Stabia hanno subito così pochi gol in casa. La crescita difensiva, unita a un attacco più vario e meno dipendente dalle giocate individuali, è il principale motivo per cui il Palermo può ora puntare concretamente alla promozione diretta.