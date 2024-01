Addio Calhanoglu, l’annuncio a cuore aperto: “Auguro il meglio per il futuro” | Tifosi in lacrime

Le parole del campione turco lasciano l’amarezza nel cuore della tifoseria. In molti speravano continuasse la sua avventura in squadra.

Tra i centrocampisti più talentuosi della Serie A sarebbe il caso di menzionare il turco Hakan Çalhanoğlu. Quest’ultimo, punto di riferimento dell’Inter di Simone Inzaghi, in questa nuova stagione calcistica, sta dimostrando a tutti il suo immenso valore e la sua indole da vero leader in mezzo al campo.

Il tecnico piacentino, da alcuni anni, gli ha letteralmente affidato le chiavi del centrocampo in cui risulta essere davvero un perno imprescindibile guidando in maniera decisa, intelligente e grintosa, tutti i compagni di reparto. Sin da quando è giunto in Italia, non ha mai nascosto le sue immense doti tecniche ed umane.

Quando nella passata stagione i nerazzurri si son ritrovati in finale di Champions League, in cui furono costretti ad arrendersi dinanzi alla forza dirompente del Manchester City di Pep Guardiola, il suo contributo è stato davvero decisivo. La sua presenza in campo è stata provvidenziale e fondamentale come lo è ancora oggi.

Passaggi precisi, intelligenza tattica, fiuto del goal e capacità di piazzare reti importanti da fuori area, sono le caratteristiche che emergono dal suo elevato potenziale e lo rendono tra i migliori dieci centrocampisti d’Europa. Non a caso, grazie alle sue recenti prestazioni, molti sono i club che avrebbero annotato il suo nome sul taccuino.

Le grandi intuizioni di Marotta

Grazie alle straordinarie intuizioni di Beppe Marotta, è giunto all’Inter, alcuni anni fa, a parametro zero, dopo aver concluso la sua esperienza col Milan. Prima con i rossoneri e poi con i nerazzurri, non si è mai tirato indietro divenendo l’idolo ed il beniamino delle tifoserie grazie anche alla sua grandissima dedizione in mezzo al campo.

Tutti i suoi compagni di squadra, vecchi e nuovi, sono concordi nel decretarlo come un calciatore estremamente dedito al lavoro e alla disciplina che parte dagli allenamenti con la squadra. Per questo motivo, Simone Inzaghi teme che possa arrivare ben presto un’offerta che possa portarlo via, definitivamente, da Milano.

La verità di Çalhanoğlu

Nonostante siano passati alcuni anni, sono in molti che parlano ancora del suo trasferimento dal Milan all’Inter. Molte critiche che, finalmente, sono state messe a tacere dal diretto interessato che ha rilasciato delle dichiarazioni a SportMediaset: “Tutti pensano che sia andato via per una questione economica, ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui”.

Hakan Çalhanoğlu, poi, ha voluto concludere il suo discorso facendo degli auguri speciali ed inaspettati ai suoi ex sostenitori: “I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà”.