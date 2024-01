“Addio Inter, vado via per sempre”: matrimonio finito | Lo strano saluto del top player più amato

La decisione è stata presa e il campione non cambia più idea. Grossa batosta per Inzaghi e per la tifoseria nerazzurra.

Una delle squadre più temibili di questo campionato è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, sono al primo posto in classifica e, grazie al successo per 2 -1 contro l’Hellas Verona, si sono laureati campioni d’inverno in questa nuova stagione calcistica.

Alle spalle, però, c’è la Juventus di Massimiliano Allegri che grazie ai goal ritrovati del bomber Dušan Vlahović, continua a dare filo da torcere alla società lombarda. Ormai, il tecnico piacentino ha come suo unico obiettivo quello di riportare lo Scudetto a Milano e soprattutto cercare di ripetersi come nella passata stagione in Champions League.

Come ben ricordiamo, infatti, nella passata stagione, i nerazzurri si sono dovuti arrendere nella finalissima persa contro il Manchester City di Pep Guardiola. In quel caso, una delle note stonate dell’Inter fu proprio l’ex bomber Romelu Lukaku.

Quest’ultimo, dopo diversi anni all’Inter in cui aveva creato l’inedita coppia d’attacco con Lautaro Martinez soprannominata LuLa, ora gioca con la Roma di Josè Mourinho, dove sta dimostrando di avere ancora voglia di dire la sua nel nostro campionato.

La soffiata di Pinto

L’addio del centravanti belga, però, non è stato preso nel migliore dei modi soprattutto perché il suo ritorno tra le fila dei nerazzurri sembrava essere imminente. Tiago Pinto, invece, è stato vispo e furbo nel dirottare il calciatore tra i giallorossi.

Per questo motivo, Marotta e Ausilio hanno ingaggiato a parametro zero Marcus Thuram che non sta facendo rimpiangere le doti dell’ex centravanti del Chelsea. Infatti. l’attaccante francese sta dimostrando con i fatti di essere l’uomo giusto per Inzaghi.

“Sanchez vattene dall’Inter”

Tra gli addì dolorosi dell’Inter è giusto dire che la squadra milanese, negli anni, si è ritrovata a perdere dei pezzi importanti che comunque hanno lasciato un vuoto non semplice. Tra questi sarebbe il caso di parlare di campioni Perišić e Brozović. Ora, stando alle indiscrezioni trapelate da sportmediaset, sembrerebbe proprio che anche l’attaccante cileno Alexis Sánchez sia pronto a lasciare definitivamente l’Inter di Simone Inzaghi.

Infatti, è giunto un consiglio da parte di un suo ex compagno di squadra, nonché connazionale, Arturo Vidal. Quest’ultimo, in una diretta su Twitch ha fatto un invito del tutto inaspettato: “Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter”. A detta dell’ex centrocampista di Inter e Juventus, la strada dell’attaccante sarebbe altrove.