Palermo, mercato in uscita: Avellino forte su Valente, Nedelcearu piace all’Ascoli

Doppio fronte di mercato per il Palermo. I rosanero sono molto attivi in entrata ma lavorano anche dal punto di vista delle cessioni, anche perché serve liberare slot per poter tesserare nuovi ‘over’.

La cessione più probabile potrebbe essere quella di Nicola Valente. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza a giugno, sta trovando poco spazio e piace a tante squadre in Serie C. Nelle ultime ore si registra un forte pressing dell’Avellino, attualmente quarta forza del Girone C di Lega Pro con 37 punti in 20 giornate.

Ionuț Nedelcearu è un altro giocatore che – prima dell’infortunio di Lucioni – ha trovato poco spazio in stagione e potrebbe essere ceduto. Il difensore piace all’Ascoli ma, secondo TMW, la situazione al momento in stand by: il Palermo potrebbe anticipare l’arrivo di Patryk Peda, lasciato in prestito alla Spal nella scorsa sessione di mercato, e poi lasciar partire il rumeno.

LEGGI ANCHE

GRAVES: “LAVORERÒ SODO PER TENERE IL POSTO IN SQUADRA”

ZURKOWSKI ALL’EMPOLI ‘SBLOCCA’ RANOCCHIA AL PALERMO

PALERMO, L’AGENTE DI MARCONI: “RIMANE”