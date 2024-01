Pigliacelli alla Gazzetta: “Palermo, c’è rammarico ma il gruppo ha reagito bene”

Mirko Pigliacelli ha chiari i propositi per il nuovo anno: riprendere al meglio e lottare con tutti. Il portiere del Palermo, intervistato da Giovanni Di Marco per la Gazzetta, ha fatto il punto della situazione in vista della ripresa del campionato.

“Siamo pronti e concentrati – afferma – . Questa Serie B è di altissimo profilo. Tutti vanno affrontati col piglio giusto, a prescindere dal posto che occupano. Quindi per adesso testa al Cittadella, una squadra sbarazzina, che sa il fatto suo”.

Pigliacelli analizza il girone d’andata del Palermo: “Il rammarico c’è, perché si potevano portare a casa più punti, ma nel calcio ci sta. Abbiamo dimostrato di poter fare bene ovunque. Abbiamo reagito bene, da gruppo coeso e dedito al lavoro: qui nessuno molla di un centimetro e questo atteggiamento ci ha aiutato a superare le difficoltà”.

Sui dati difensivi disastrosi dell’ultimo periodo, il portiere rosanero dice: “A me interessa la squadra, non mi importa nulla delle statistiche, dei clean-sheet, di non incassare gol. L’ho sempre detto, anche quando subivamo poco, a inizio stagione. Possiamo prendere 10 gol a partita, ma l’importante è vincere“.

