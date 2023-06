MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’Akragas riporta in Sicilia Takayuki Morimoto: il giapponese giocherà per il club agrigentino in Serie D la prossima stagione. Manca ancora l’ufficialità, ma è stata la società stessa a dare conferme sulla trattativa ormai alle battute finali.

Morimoto è una vecchia conoscenza del calcio italiano e siciliano: ha infatti vestito dal 2006 al 2013 la maglia del Catania (in mezzo un anno a Novara), segnando 15 gol in 86 presenze.

“Takayuki è felicissimo di tornare – ha detto Graziano Strano, dg dell’Akragas, parole riportate da Repubblica -. È legatissimo alla nostra terra e non vede l’ora di conoscere Agrigento“.

