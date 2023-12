Allarme Lazio, Sarri continua a perdere pezzi: non solo Luis Alberto | Al derby con le riserve

L’emergenza infortuni sta falcidiando lo spogliatoio biancoceleste. Mister Sarri contro il Frosinone tra acciacchi e squalifiche dovrà fare i conti con diverse indisponibilità

La stagione della Lazio fin qui non è stata all’altezza delle aspettative. In campionato la formazione di mister Sarri è attualmente al nono posto e lontana ben sette punti dal quarto posto che vale l’accesso alla Champions League. La vittoria di Empoli ha riportato però entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, ma adesso serve continuità.

Il derby regionale contro il Frosinone sarà un banco di prova importante sotto questo punto di vista. Al contempo però in quel di Formello si fa la conta degli indisponibili e tra questi figurano alcuni big. Luis Alberto e Immobile spiccano in tal senso. Usciti anzitempo nel corso del match del Castellani, hanno riportato degli infortuni non propriamente banali.

Lo spagnolo ha riportato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Con tutta probabilità resterà fuori per quasi tutto il mese di gennaio. Ciro invece ha rimediato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. L’obiettivo è il rientro per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma il 19 gennaio alle ore 20:00 a Riyad.

A ciò si aggiungono anche altri elementi che non sono affatto al meglio e che riducono di molto le scelte di mister Sarri in particolar modo per l’imminente sfida contro il Frosinone. Un match di fondamentale importanza per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni valide per l’accesso all’Europa.

I giocatori della Lazio out contro il Frosinone

In difesa è emergenza totale, soprattutto al centro. Romagnoli che sembrava essersi ristabilito dall’infortunio al polpaccio ha avuto qualche problemino già prima di Empoli. In questi giorni ha lavorato a parte e nelle migliore delle ipotesi andrà in panchina contro i ciociari. Anche Casale non se la passa benissimo. L’ex Verona ha dovuto fare i conti con dei problemi di natura intestinale.

A rendere catastrofica la situazione nel reparto arretrato è l’ultimo turno di squalifica di Lazzari che aveva rimediato due giornate dopo l’espulsione contro l’Inter. Dunque di fatto il quartetto difensivo sarà il medesimo di Empoli con Marusic, Gila, Patric e Luca Pellegrini. L’unica alternativa è Hysaj che all’occorrenza potrebbe dar manforte anche al centro.

Le prospettive per il prossime mese

Considerando che Immobile e Luis Alberto ne avranno per un po’, in attesa di capire se Romagnoli è davvero pronto al ritorno in campo, la situazione in vista del mese di gennaio non è affatto rosea. Con Kamada che partirà a breve per la Coppa d’Asia in mezzo al campo Sarri rimarrà con i soli Guendouzi, Rovella, Cataldi e Vecino a cui si aggiunge Basic che però finora è stato ai margini della rosa.

Le scelte sono praticamente ridotte all’osso e con il possibile derby di Coppa Italia alle porte e una Supercoppa Italiana tutta da giocare, non è proprio il modo migliore per approcciare al 2024. Chissà se nel frattempo dal mercato non arrivi qualche buona nuova che possa regalare nuove opzioni al tecnico laziale.