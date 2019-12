Assenze importanti per Fonseca in vista della trasferta di Milano. Il tecnico portoghese dovrà infatti fare a meno di due pedine fondamentali della sua squadra: mancheranno Edin Dzeko e Pau Lopez. Il bosniaco, che è stato in dubbio tutta la settimana, da quindi forfait; il portiere spagnolo invece ha accusato un fastidio muscolare nelle ore precedenti alla partita e verrà quindi sostituito da Antonio Mirante. In attacco si ipotizza Zaniolo punta.

I giallorossi proveranno comunque a continuare il loro grandissimo periodo di forma che li vede quinti in classifica a soli due punti di distanza dalla Lazio terza. La capolista Inter tenterà prove di fuga in attesa del match di domani che vedrà la Juventus affrontare proprio gli uomini di Inzaghi all’Olimpico.

