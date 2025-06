Amenta&Ferrara ospiti stasera di “Calciomercato LIVE” su Stadionews alle 19.45 ​​

Il calciomercato del Palermo propone altri nomi. Saranno quelli giusti? E soprattutto, saranno quelli veri? Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di Palumbo del Modena e del finlandese Väänänen, oltre ovviamente al discorso sempre aperto per riportare Audero al Palermo.

Ne parleremo a “Calciomercato LIVE”, la trasmissione di Stadionews condotta da Guido Monastra che andrà in onda oggi, giovedì, alle 19.45 dalla pizzeria “La Braciera in Villa” che si trova all’interno di villa Lampedusa, in via dei Quartieri.

Dopo la puntata di martedì scorso quasi interamente dedicata all’arrivo a Palermo di Giorgio Perinetti, questa sera ci saranno due ospiti d’eccezione: Amenta&Ferrara, i protagonisti delle “pagelle ironiche” di Stadionews che sono diventate una rubrica di punta del nostro giornale.





Li abbiamo sempre letti, oggi li ‘vedremo’ anche in una puntata che promette scintille, ironia, divertimento e anche un paio di ‘bombe’ di mercato, almeno così hanno annunciato: sarà vero?

