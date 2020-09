Altro giorno, altra amichevole. A distanza di 24 ore dal test con il Carpi, il Genoa di Maran scende subito in campo per un altro match: stavolta l’avversario di turno è la Carrarese (che nella scorsa Serie C ha chiuso il campionato arrivando in semifinale playoff). Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Anche stavolta il calcio d’inizio presso il “Centro Polisportivo Sciorba” è fissato per le ore 15.00 di giovedì 10 settembre e anche stavolta la sfida sarà trasmessa in diretta in streaming da Genoa Channel, il canale tematico ufficiale del club (disponibile su Youtube e sul sito ufficiale del Genoa).





A trasmettere la sfida in tv sarà invece l’emittente locale TeleNord, che mostrerà però la partita in differita a partire dalle ore 17.00. Il canale “Telenord” è disponibile in tv sul digitale terrestre sul canale 13 in Liguria e sul 615 in Piemonte. Telenord è però disponibile anche in live streaming su internet: il sito web è www.telenord.it.

