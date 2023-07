MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo affronta la Rappresentativa Bassa Anaunia nella prima amichevole della nuova stagione e del ritiro estivo in Trentino. Ma dove vedere l’allenamento congiunto in streaming?

L’amichevole, calcio d’inizio ore 17 di oggi 15 luglio, verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Palermo. Il match non verrà trasmesso in alcun canale televisivo.