Amichevole Palermo – Lommel, info biglietti: inizio vendita e prezzi

Il Palermo comunica le modalità di vendita e tutte le informazioni utili per i biglietti dell’amichevole contro il Lommel, “sorella” del City Group, che si giocherà sabato 23 marzo alle ore 14. Per gli abbonati l’ingresso è omaggio tramite una procedura che il club rosanero spiega nel comunicato, mentre per chi volesse acquistare il biglietto il prezzo è di 5 euro. I settori aperti sono quelli in Curva Nord e in Tribuna coperta.

IL COMUNICATO

A partire dalle ore 16:30 di martedì 19 marzo inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla gara amichevole Palermo-Lommel SK, prevista per sabato 23 marzo alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 14:00 di sabato 23 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

La vendita dei biglietti per la gara sarà aperta a tutti nei settori Curva Nord e Tribuna coperta, con un tagliando a tariffa unica di euro 5.

Gli abbonati potranno usufruire di un biglietto omaggio tra quelli disponibili alla vendita (Curva Nord o Tribuna coperta). L’omaggio sarà riscattabile solo online: selezionando la tariffa omaggio verrà richiesto l’inserimento di un “codice coupon” che corrisponderà al sigillo fiscale presente sulla tessera abbonamento (Sig.Fiscale – codice alfanumerico di 16 cifre), o al numero di fidelity per gli abbonati in digitale su siamo aquile card (numero tessera di 12 cifre).

Non sarà in alcun modo possibile accedere all’impianto presentando la tessera abbonamento 23/24 o la fidelity card.

Il titolo d’ingresso varrà come un buono per il 20% di sconto presso lo store dello stadio Renzo Barbera da utilizzare solo nel giorno partita.