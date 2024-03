Perinetti: “Ecco la storia del trasferimento di Dybala al Palermo”

Giorgio Perinetti, esperto ex dirigente rosanero, è intervenuto alla Palermo Football Conference e ha raccontato la storia del trasferimento in Sicilia di Paulo Dybala.

“La trattativa per Dybala non è stata condotta da me – afferma – . Quando arrivai a Palermo, il presidente Zamparini mi disse che si era innamorato di questo talento, mi chiese di vedere se condividevo l’acquisto. Mi ha dato materiale video scadente, il ragazzo sembrava piccolino e gracile”.

“A quel punto ho dovuto convincermi a dire al presidente che sarebbe stato un investimento giusto – continua – . Per arrivare alla verità c’è voluto tempo, ho chiesto anche ad amici argentini, una serie di colpi di scena incredibili. Dybala a un certo punto venne anche nascosto a Bergamo. Poi si presentò a Varese e io l’ho trovato sviluppato fisicamente. Oggi è diventato un giocatore spettacolare, fa piacere vedere un ragazzo così”.



LEGGI ANCHE

L’AGENTE DI AURELIO: “VICINI AL RINNOVO”