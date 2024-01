Annuncio Milan, entusiasmo alle stelle: “Ha siglato il contratto” | La porta è al sicuro

Il Milan ha ufficializzato un’importante firma tra i pali. Un colpo di spessore che metterà al sicuro la porta rossonera per diversi anni

In casa Milan lo sguardo è sempre proiettato al futuro. Il ritorno di Gabbia alla base è solo il primo movimento di questa sessione di mercato, da cui il Diavolo spera di poter attingere ulteriori risorse. Al momento però non ci sono altre piste concrete. La società è comunque alla finestra in attesa di qualche bella occasione.

Meglio rimanere un attimo concentrati sul campo dove sono in programma tre impegni ravvicinati di non poco conto. Il primo domenica ad Empoli, poi la prossima settimana ci sarà l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia e la Roma in campionato. Un trittico che può dire tanto sulla stagione dei rossoneri, che dopo l’eliminazione in Champions League non possono fallire ancora.

Andare avanti in Coppa Italia e in Europa League è fondamentale, così come blindare il terzo posto in campionato. D’altronde è solo coi risultati che si può progredire e puntare a prendere giocatori di grande affidabilità per le prossime stagioni. La dirigenza però sta già lavorando sotto traccia e sta facendo dei passi in avanti piuttosto importanti.

A tal proposito proprio in questi giorni è stato reso noto un rinnovo contrattuale atteso da qualche tempo. Si tratta di un tassello importante che soprattutto in prospettiva può dare dei frutti notevoli. Scopriamo di chi si tratta grazie al comunicato diramato dal Milan sul proprio sito ufficiale.

Milan: ecco il rinnovo fino al 2027

Il prolungamento riguarda il baby portiere Lapo Nava, che si è legato al club milanese fino al 2027. Il classe 2004 cresciuto nel vivaio rossonero è stato inserito in prima squadra e sta crescendo alle spalle di Maignan, Sportiello e Mirante. La dirigenza ci punta molto e per questo motivo ha deciso di blindarlo.

Un segnale forte e chiaro volto ad evitare l’eventuale interessamento di altre squadre italiane ed europee. D’altronde buon sangue non mente. È infatti il figlio di Stefano Nava, che negli anni ’90 ha vestito la maglia del Milan vincendo anche diversi titoli importanti come lo scudetto e la Champions League.

Lapo Nava, il futuro alle spalle di Maignan

Nell’idea della società Nava rappresenta il dopo Maignan. D’altronde Sportiello e Mirante sono arrivati già consapevoli del loro ruolo da gregari, mentre il talento coltivato in casa deve essere quel tassello in grado di ripagare gli sforzi fatti negli anni nel settore giovanile. Lo scorso anno ha difeso i pali della formazione Primavera arrivando fino alle semifinali di Youth League.

Adesso lo scenario è completamente diverse. Fa parte della prima squadra in cui ci sono maggiori responsabilità e aspettative. Il prossimo step è l’esordio in Serie A e chissà se Pioli da qui al termine della stagione non dia questa gioia ad un ragazzo che ha tutti i gradi per potersi imporre ad alti livelli.