Koulibaly, addio Arabia a fine stagione: torna in Italia per far coppia con lui | Difesa di livello mondiale

L’ex difensore del Napoli può tornare in Serie A per formare una coppia di grandissimo valore con uno dei migliori centrali del campionato

A volte ritornano. Si potrebbe sintetizzare così la situazione di Kalidou Koulibaly che dopo aver vestito la maglia del Napoli per ben otto stagioni, si è prima trasferito al Chelsea e poi all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Quest’ultima è stata una scelta meramente economica, che il calciatore ha accettato per poter poi dare manforte al popolo senegalese.

Il suo ingaggio è infatti di circa 30 milioni di euro, ma dopo appena una stagione in medio Oriente il calciatore sembra aver nuovamente voglia di misurarsi con il grande calcio europeo. Per questo non è affatto da escludere che a fine stagione possa rientrare nel vecchio continente. Nonostante sia prossimo ai 33 anni fa ancora gola a molti club.

Anche in Serie A sono notevoli le attenzioni nei suoi confronti. Il popolo napoletano sarebbe entusiasta di accoglierlo nuovamente, ma si sa, nel calcio non sempre i secondi matrimoni funzionano. Rischiano solo di lasciare degli strascichi che possono poi incidere negativamente anche sul passato.

Per questo è bene guardare avanti verso nuovi orizzonti e a tal proposito potrebbe farsi largo una vera e propria suggestione di mercato. Al momento si tratta solo di una supposizione, anche se ci sono diversi elementi che potrebbero far propendere per questa ipotesi a dir poco clamorosa.

Con chi potrebbe fare coppia Koulibaly nella prossima stagione

La Juventus infatti ha necessità di allargare il suo parco difensori e di mettere un profilo di comprovata esperienza internazionale al fianco di Bremer. Koulibaly pur avendo giocato per anni un una difesa a quattro potrebbe adattarsi facilmente alla difesa a tre bianconera. Il ruolo di centrale di sinistra sembra infatti ritagliato su misura per lui.

Abile in fase di costruzione con il brasiliano e il sempre più interessante Gatti andrebbe a comporre un terzetto di assoluto rispetto e che potrebbe competere alla grande anche in Europa. Chiaramente servirà un piccolo sacrificio economico per poter arrivare al giocatore, ma la probabile qualificazione in Champions League nella prossima stagione potrebbe garantire liquidità preziosa da investire.

Koulibaly rinforzo perfetto per Allegri

Nel caso l’ipotesi dovesse davvero concretizzarsi per mister Allegri sarebbe un gran bell’innesto. D’altronde Koulibaly abbina forza fisica, senso della posizione e anche una buona dimestichezza palla al piede. Qualità che non tutti i difensori odierni possono annoverare nel proprio bagaglio tecnico.

Resta però da capire se Kalidou è disposto realmente a tradire la sua cara e amata Napoli. Ai tempi aveva “promesso” che non avrebbe mai giocato alla Juventus. Nel calcio moderno questi proclami però lasciano spesso il tempo che trovano e in molti casi si infrangono nel nome del Dio denaro.