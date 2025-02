Ansia per Zdenek Zeman, il boemo è ricoverato in terapia intensiva

Ancora apprensione per le condizioni di Zdenek Zeman, ricoverato questa mattina (il 27 febbraio) in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex allenatore di Roma e Lazio, 77 anni, si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, a poca distanza dal reparto in cui è ricoverato Papa Francesco.

Zeman ricoverato d’urgenza: sintomi preoccupanti

Il tecnico boemo, già debilitato da una forte influenza nei giorni scorsi, ha manifestato sintomi preoccupanti, tra cui disartria, ovvero difficoltà nell’articolare le parole, e ipostenia all’arto inferiore destro, segnali che hanno portato i medici a disporre un ricovero immediato per ulteriori accertamenti.

Le condizioni di Zeman destano particolare preoccupazione anche alla luce dei suoi recenti problemi di salute. Nell’ottobre dello scorso anno, infatti, aveva già subito un attacco ischemico, che aveva reso necessario il ricovero presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In quell’occasione aveva riportato un deficit motorio alla parte destra del corpo, segnale di un quadro cardiovascolare già fragile.





Già sei mesi prima, nel 2024, Zeman era stato costretto ad abbandonare la guida tecnica del Pescara a causa di problemi cardiaci. I medici gli avevano consigliato un intervento immediato, che aveva portato all’inserimento di quattro bypass coronarici. Dopo l’operazione, gli era stato imposto il divieto categorico di fumare, una delle sue abitudini più radicate. Nonostante ciò, il tecnico aveva continuato a seguire il calcio con la sua solita passione.

Apprensione e sostegno dal mondo del calcio

Nelle ultime ore, il peggioramento delle sue condizioni ha allarmato la famiglia e lo staff medico, che ha disposto un ricovero d’urgenza. Al momento, il quadro clinico resta serio, ma Zeman non sembrerebbe in pericolo di vita. Tuttavia, vista la sua storia medica recente, i medici stanno monitorando con estrema attenzione ogni evoluzione del suo stato di salute.

Zeman è una figura iconica del calcio italiano, con una carriera che conta ben 1132 panchine tra i professionisti. Il suo calcio offensivo e la sua filosofia di gioco hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Serie A, rendendolo un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e allenatori. In queste ore di apprensione, il mondo del calcio si stringe attorno a lui. Dai suoi ex club ai tifosi, sono tanti i messaggi di incoraggiamento e vicinanza per l’allenatore boemo, nella speranza di rivederlo presto in buona salute.

LEGGI ANCHE

GARDINI: “SONO STATI FATTI DEGLI ERRORI”

LE PAROLE DI GARDINI SULLO STADIO “BARBERA”

PALERMO – BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI