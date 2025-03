Rinaudo: “Mi sento pronto e voglioso di affrontare una nuova avventura”

Leandro Rinaudo è pronto per una nuova sfida. L’ex direttore sportivo del Palermo è stato intervistato per TuttoMercatoWeb e ha parlato della sua voglia di tornare in pista dopo l’esperienza in rosanero.

“Credo che questo periodo mi sia servito per conoscermi ancora di più e per aggiornarmi – afferma – . Guardo partite sia estere che italiane. Mi sento pronto e voglioso di affrontare una nuova avventura. Vedremo quali saranno le evoluzioni del mercato che si presenteranno”.

Rinaudo ha parlato del campionato di Serie B: “Il Sassuolo è un rullo compressore. Spezia e Pisa stanno facendo un campionato eccezionale, lo stesso che avrebbe dovuto fare qualche altro club un po’ più blasonato che ha investito più soldi rispetto a queste due società. Tra loro sarà una bella sfida, la continuità farà la differenza”.





