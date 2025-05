Antonini (Trapani): “Retrocede ahimè il Messina, si deve salvare la situazione”

“Retrocede ahimè il Messina. Una vera iattura per la Sicilia che prossimo anno poteva avere tante squadre nel professionismo del calcio con Palermo, Trapani. Catania e Siracusa”.

L’amarezza del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che esprime il suo rammarico attraverso il social network ‘X’. “Si deve salvare la situazione visto che sarebbe clamoroso non vederla iscritta neanche in D per via di presunti debiti. Mettiamoci la lente sopra”, conclude.