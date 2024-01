Arriva la conferma definitiva: due gioielli salutano la Mole | Giocheranno in Italia con i loro rivali

Quello sta per succedere ha dell’incredibile. I tifosi sono delusi per le partenze imminenti dei due campioni.

Sia la Juventus che il Torino si ritrovano ad essere due squadre che in questo momento della stagione stanno vivendo un periodo sereno e ricco di soddisfazioni. La squadra di Massimiliano Allegri, nonostante le voci ad inizio campionato che non la volevano tra le favorite, attualmente si ritrova in piena zona Champions a pochi punti dall’Inter capolista.

Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli non avevano fatto altro che indurre i tifosi a temere per la stagione in corso. I giocatori juventini, però, stanno dimostrando con le unghie e con i denti di essere davvero molto forti e determinati.

Tra le grandi sorprese del campionato dei bianconeri è giusto menzionare l’ex giocatore del Frosinone, Federico Gatti che sta dimostrando al tecnico toscano ma non solo di essere un leader difensivo a tutti gli effetti.

Come se non bastasse, gli infortuni non hanno dato filo da torcere all’allenatore che comunque è riuscito a trovare sempre dei degni sostituti in panchina. I giocatori quindi stanno palesando di avere grande voglia di riscatto soprattutto dopo un’annata in cui i punti di penalizzazione hanno estromesso la squadra dalla partecipazione alle coppe europee.

Il Torino si culla i talenti

Se da una parte la Juventus sorride, anche il Torino di Ivan Jurić può dire la sua in una stagione che, al momento, porta i granata in una posizione solida in classifica reduce da un’importante vittoria in casa contro i campioni in carica del Napoli per 3-0.

Sanabria e Buongiorno stanno dimostrando di essere a tutti gli effetti dei veri e propri leader da una parte e dall’altra del campo. Sebbene sia stato acquistato Zapata dall’Atalanta, il centravanti paraguaiano sta dimostrando di non essere inferiore a nessuno nel reparto offensivo.

Radonjic e Kean ai saluti

Anche l’infortunio di Perr Schuurs aveva fatto temere ai tifosi piemontesi qualche difficoltà di troppo nel difendere la retroguardia e la porta di Vanja Milinković-Savić. A questo punto c’è da dire che per giocatori infortunati, squalificati o alcune sorprese che stanno dimostrando di avere il carattere giusto per indossare le maglie delle società di appartenenza, ci sono altri che potrebbero ben presto salutare.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Radonjic potrebbe lasciare i granata per trasferirsi al Monza mentre, Moise Kean della Juventus se dovesse ricevere un’offerta congrua per il suo ingaggio, potrebbe salutare Allegri sin da gennaio.