Aston Villa – Roma in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

La preseason giallorossa prosegue con un test internazionale di grande prestigio. Mercoledì 6 agosto 2025, la Roma affronterà l’Aston Villa in un’amichevole estiva che promette spettacolo e intensità.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30 italiane, allo stadio Banks Stadium di Walsall, in Inghilterra. Scopriamo insieme dove vedere Aston Villa-Roma in diretta tv e streaming, sia in chiaro che online 📡🎥

✅ Dove vedere Aston Villa-Roma in diretta TV e streaming

L’amichevole sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, piattaforma che seguirà in tempo reale tutte le gare precampionato della Roma 📲

•🎥 Diretta streaming:

👉 Su DAZN (richiesto abbonamento attivo)

•📺 TV in chiaro (differita):

👉 Su NOVE, canale 9 del digitale terrestre

🕤 Inizio trasmissione alle ore 21:30 (un’ora dopo il fischio d’inizio)

💡 Attenzione: Non è prevista la diretta in chiaro gratuita. Solo DAZN trasmetterà la gara live, mentre la messa in onda su NOVE sarà in differita.