Sampdoria – Novara in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Mercoledì 6 agosto 2025, con calcio d’inizio alle ore 17:30, andrà in scena l’amichevole estiva tra Sampdoria e Novara. La sfida rappresenta un importante test precampionato per entrambe le squadre, in preparazione alla nuova stagione di Serie B e Serie C. Ma dove si potrà vedere l’incontro in diretta? Ecco tutte le info utili su canale TV, streaming e orario. ⬇

⏰ Orario Sampdoria-Novara: quando si gioca?

📅 Data: Mercoledì 6 agosto 2025

🕠 Calcio d’inizio: Ore 17:30

📍 Sede: Centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.

📺 Sampdoria-Novara in diretta TV: su che canale?

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Telenord, emittente locale ligure molto seguita dai tifosi blucerchiati.

✅ Canale TV:

•Telenord (canale 11 del digitale terrestre in Liguria)

💻 Sampdoria-Novara in streaming gratis: dove vederla online?

Oltre alla diretta TV, l’amichevole sarà disponibile in live streaming gratuito su più piattaforme ufficiali:

🆓 Streaming gratuito su:

•🌐 telenord.it

•▶ YouTube – Telenord Liguria